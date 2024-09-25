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"Зливав" позиції ЗСУ. Скандальний блогер Стахів отримав підозру

Львів, Середа 25 вересня 2024 16:39
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"Зливав" позиції ЗСУ. Скандальний блогер Стахів отримав підозру Фото: Остап Стахів (Facebook)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Левицький

Українські правоохоронці повідомили про підозру львівському блогеру. Він розкрив позиції українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.

Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах уточнили, що йдеться про "антивакцинатора" Остапа Стахіва, який під час пандемії COVID-19 поширював російську пропаганду.

Фото: львівському блогеру вручили підозру (t.me/SBUkr)

За кілька місяців до початку повномасштабної війни фігурант закликав українців влаштовувати масові заворушення та захоплювати держустанови під виглядом "руху антивакцинаторів".

При цьому, як з'ясували правоохоронці, вже під час повномасштабної війни блогер стверджував, що російську агресію нібито спричинили "треті країни", які спровокували Кремль.

Також під час одного з прямих ефірів у соцмережах підозрюваний назвав точну локацію, де перебували бійці одного з українських підрозділів. Він поставив життя воїнів під загрозу.

Фігурант організував онлайн-курси "журналістики", на яких навчав своїх учнів протидіяти мобілізації. Після завершення курсів він обіцяв видавати посвідчення журналіста, але натомість давав фіктивні посвідчення місцевої газети.

Зловмиснику повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ та шахрайстві. Наразі вирішується питання про запобіжний захід.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 25 вересня, стало відомо, що поліція провела обшуки львівського псевдоактивіста. За даними джерел РБК-Україна, ним виявився Остап Стахів.

2021 року йому вже вручали підозру в дослідженні повалення конституційного ладу. Він міг співпрацювати із російськими спецслужбами.

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