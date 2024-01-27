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Справа про спробу зґвалтування. Суд зобов'язав Трампа виплатити понад 80 млн доларів

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Федеральний суд Нью-Йорка зобов’язав Дональда Трампа виплатити 83,3 мільйона доларів компенсації письменниці та журналістці Джин Керролл за наклеп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Джин Керролл. Варто зазначити, що весною минулого року Трампа визнали винним у сексуальному насильстві над письменницею. 

Керролл 

Керролл. Зазначається, що загальна сума

9 травня федеральний суд Манхеттена визнав винним колишнього президента США Дональда Трампа у справі про спробу зґвалтування письменниці та журналістки Джин Керролл.

Також його визнали винним у наклепі, коли він заперечував цей інцидент і присудили ще 3 мільйони доларів компенсації на користь Керрол.

 

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Дональд ТрампСуд