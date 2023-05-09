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Суд визнав Трампа винним у справі про спробу зґвалтування журналістки, - CNN

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Вівторок 09 травня 2023 22:26
Суд визнав Трампа винним у справі про спробу зґвалтування журналістки, - CNN Фото: колишній президент США Дональд Трамп(Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Федеральний суд Манхеттена визнав винним колишнього президента США Дональда Трампа у справі про спробу зґвалтування письменниці та журналістки Джин Керролл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Федеральне журі Манхеттена визнало, що Дональд Трамп навесні 1996 року вчинив сексуальне насильство над Керролл у гардеробній універмагу.

Суд присяжних визнав його відповідальним за побиття під час цивільного процесу Керролл проти нього, заснованого на цьому позові про сексуальне насильство. Колишній президент США також повинен буде виплатити постраждалій 2 мільйони доларів компенсації.

Також Трампа визнали винним у наклепі, коли він заперечував цей інцидент і присудили ще 3 мільйони доларів компенсації на користь Керрол.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що експрезидент США Дональд Трамп звернувся до суду з проханням відкласти розгляд справи про наклеп на чотири тижні. На його думку, перенесення необхідне через підвищену увагу до процесу з боку ЗМІ.

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