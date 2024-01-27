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Дело о попытке изнасилования. Суд обязал Трампа выплатить более 80 млн долларов

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Федеральный суд Нью-Йорка обязал Дональда Трампа выплатить 83,3 миллиона долларов компенсации писательнице и журналистке Джин Кэрролл за клевету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Джин Кэрролл. Следует отметить, что весной прошлого года Трампа признали виновным в сексуальном насилии над писательницей.

Кэрролл

Кэрролл. Отмечается, что общая сумма

9 мая федеральный суд Манхэттена признал виновным бывшего президента США Дональда Трампа по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл.

Также его признали виновным в клевете, когда он отрицал этот инцидент и присудили еще 3 миллиона долларов компенсации в пользу Кэррола.

 

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Дональд ТрампСуд