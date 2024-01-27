Дело о попытке изнасилования. Суд обязал Трампа выплатить более 80 млн долларов

Федеральный суд Нью-Йорка обязал Дональда Трампа выплатить 83,3 миллиона долларов компенсации писательнице и журналистке Джин Кэрролл за клевету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Джин Кэрролл. Следует отметить, что весной прошлого года Трампа признали виновным в сексуальном насилии над писательницей.
Кэрролл
Кэрролл. Отмечается, что общая сумма
9 мая федеральный суд Манхэттена признал виновным бывшего президента США Дональда Трампа по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл.
Также его признали виновным в клевете, когда он отрицал этот инцидент и присудили еще 3 миллиона долларов компенсации в пользу Кэррола.
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