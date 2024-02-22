Справа Рабіновича: матеріали щодо держзради екс-нардепа передані до суду

"Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію. Так, Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

"Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву Російської Федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - додали у відомстві.

Справа Рабіновича

У липні 2023 року колишньому народному депутату України Вадиму Рабіновичу було повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Ізраїлю.

1 серпня 2023 року Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та обрав колишньому народному депутату запобіжний захід у вигляду тримання під вартою.

За інформацією слідства, наразі він переховується за кордоном.

Ситуація з ОПЗЖ

У червні 2022 року минулого року Восьмий апеляційний адміністративний суд міста Львова наклав заборону на діяльність партії "Опозиційна платформа - За життя" на території України. При цьому колишні нардепи від цієї фракції у Раді залишилися за своїх повноважень.