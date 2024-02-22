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Дело Рабиновича: материалы по госизмене экс-нардепа переданы в суд

Фото: бывший народный депутат Украины Вадим Рабинович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

ГБР (Государственное бюро расследований) завершило досудебное расследование по делу о госизмене экс-нардепа от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Вадима Рабиновича. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

"Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

В частности, депутат распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию. Так, Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые вредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

"Его пропагандистская деятельность помогала руководству Российской Федерации достигать своих военно-политических целей и обеспечивала РФ идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - добавили в ведомстве.

Дело Рабиновича

В июле 2023 года бывшему народному депутату Украины Вадиму Рабиновичу было сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Уведомление о подозрении осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Израиле.

1 августа 2023 года Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и избранному бывшему народному депутату меру пресечения в виде содержания под стражей.

По информации следствия, сейчас он скрывается за границей.

Ситуация с ОПЗЖ

В июне 2022 года Восьмой апелляционный административный суд города Львова наложил запрет на деятельность партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на территории Украины. При этом бывшие нардепы от этой фракции в Раде остались при своих полномочиях.

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