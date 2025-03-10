Справа проти екскомандувача ОТУ "Харків": суд залишив без змін запобіжний захід

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

"Ми вважаємо, що на сьогодні просто безглуздими є звинувачення щодо умисних дій генерала Галушкіна, які були направлені на пособництво в самовільному залишенні поля бою і відмовою діяти зброєю щодо особового складу військових частин, які були задіяні в оборонні операції на Харківському напрямку", - заявив адвокат Галушкіна.

Суд залишив рішення першої інстанції, відповідно до якого Галушкін перебуватиме під арештом до 20 березня.

Захист Галушкіна наполягав на тому, щоб колишньому командувачу ОТУ "Харків" обрали цілодобовий домашній арешт. Прокуратура, своєю чергою, вимагала залишити його у СІЗО.

Справа проти Галушкіна

20 січня Служба безпеки України (СБУ) та Державне бюро розслідувань повідомили про затримання генералів та полковника, відповідальних за невдалу оборону Харківської області під час наступу окупантів у 2024 році. Того ж дня Галушкіну було повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, вчиненому в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Вже 21 січня йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою у 5 млн гривень. Наступного дня за нього внесли заставу, але після виходу з СІЗО - вручили нову підозру.

Детальніше про цю справу - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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