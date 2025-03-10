Дело против экс-командующего ОТГ "Харьков": суд оставил без изменений меру пресечения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне ".

"Мы считаем, что на сегодня просто бессмысленными являются обвинения относительно умышленных действий генерала Галушкина, которые были направлены на пособничество в самовольном оставлении поля боя и отказом действовать оружием в отношении личного состава воинских частей, которые были задействованы в оборонительные операции на Харьковском направлении", - заявил адвокат Галушкина.

Защита Галушкина настаивала на том, чтобы бывшему командующему ОТГ "Харьков" избрали круглосуточный домашний арест. Прокуратура, в свою очередь, требовала оставить его в СИЗО. Суд оставил решение первой инстанции, согласно которому Галушкин будет находиться под арестом до 20 марта.

Дело против Галушкина

20 января Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований сообщили о задержании генералов и полковника, ответственных за неудачную оборону Харьковской области во время наступления оккупантов в 2024 году. В тот же день Галушкину было сообщено о подозрении в халатном отношении к службе, совершенном в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия.

Уже 21 января ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 5 млн гривен. На следующий день за него внесли залог, но после выхода из СИЗО - вручили новое подозрение.

Подробнее об этом деле - читайте в материале РБК-Украина.

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