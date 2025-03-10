Дело против экс-командующего ОТГ "Харьков": суд оставил без изменений меру пресечения
Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего начальника оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Харьков" Юрия Галушкина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Защита Галушкина настаивала на том, чтобы бывшему командующему ОТГ "Харьков" избрали круглосуточный домашний арест. Прокуратура, в свою очередь, требовала оставить его в СИЗО. Суд оставил решение первой инстанции, согласно которому Галушкин будет находиться под арестом до 20 марта.
"Мы считаем, что на сегодня просто бессмысленными являются обвинения относительно умышленных действий генерала Галушкина, которые были направлены на пособничество в самовольном оставлении поля боя и отказом действовать оружием в отношении личного состава воинских частей, которые были задействованы в оборонительные операции на Харьковском направлении", - заявил адвокат Галушкина.
Новое заседание суда назначено на 13 марта.
Дело против Галушкина
20 января Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований сообщили о задержании генералов и полковника, ответственных за неудачную оборону Харьковской области во время наступления оккупантов в 2024 году. В тот же день Галушкину было сообщено о подозрении в халатном отношении к службе, совершенном в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия.
Уже 21 января ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 5 млн гривен. На следующий день за него внесли залог, но после выхода из СИЗО - вручили новое подозрение.
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