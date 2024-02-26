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Справа Пашинського: суд арештував екснардепа з можливістю застави

Фото: колишній нардеп Сергій Пашинський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Вищий антикорупційний суд 26 лютого обрав запобіжний захід колишньому народному депутатові Сергію Пашинському у вигляді арешту на два місяці з можливістю застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання суду.

Слідча суддя ВАКС застосувала до Пашинського тримання під вартою до 25 квітня 2024 року із заставою у 272,5 млн гривень. 

У разі внесення застави підозрюваним суддя поклала на нього низку зобов'язань:

  • прибувати за кожним викликом детектива, прокурора та суду;
  • не виїжджати з Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;
  • повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця проживання та роботи;
  • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цій справі та рядом свідків;
  • здати всі закордонні паспорти на зберігання до відповідного держоргану;
  • носити електронний браслет.

Рішення може бути оскаржене до Апеляційної палати.

Прокурор САП просив арештувати екснардепа із можливістю внесення застави у розмірі 299,9 млн гривень. Він цитував протоколи матеріалів негласних слідчих дій, за якими Пашинський у 2023 році нібито обговорював придбану ним квартиру на 840 кв. м та іншу нерухомість.

Захист натомість просив відмовити у застосуванні запобіжного заходу. Або визначити такий, що не був би пов'язаний з обмеженням волі.

Справа Пашинського

Нагадаємо, 12 лютого стало відомо, що колишньому нардепу Сергію Пашинському повідомили про підозру у заволодінні нафтопродуктами вартістю 967 млн гривень, арештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК).

Крім Пашинського, підозру оголосили ще п'ятьом учасникам злочинної схеми.

САП повідомляла, що ВАКС обрав брав запобіжний захід організатору схеми. За інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про бізнес-партнера колишнього народного депутата Пашинського - Сергія Тищенка.

Також запобіжний захід у вигляді арешту обрали колишньому заступнику директора державного підприємства, який теж є учасником схеми.

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СудСергій Пашинський