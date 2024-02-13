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Справа Пашинського: бізнес-партнеру колишнього нардепа обрали запобіжний захід

Київ, Вівторок 13 лютого 2024 20:35
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Справа Пашинського: бізнес-партнеру колишнього нардепа обрали запобіжний захід Фото: Сергій Пашинський, колишній нардеп (УНІАН)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з організаторів схеми заволодіння арештованими нафтопродуктами вартістю майже мільярд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram.

За інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про бізнес-партнера колишнього народного депутата України Сергія Пашинського Сергія Тищенка.

Як зазначили в САП, до підозрюваного застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 363,360 млн гривень.

Справа Пашинського

Нагадаємо, 12 лютого стало відомо, що екс-нардепу Сергію Пашинському повідомили про підозру у заволодінні нафтопродуктами вартістю 967 млн гривень, арештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (ВЕТЕК).

Крім Пашинського, підозру оголосили ще п'ятьом учасникам злочинної організації.

Варто зауважити, що Пашинський з 5 березня до 10 червня 2014 року також тимчасово виконував обов'язки глави Адміністрації президента України.

Усі деталі справи - у матеріалі РБК-Україна.

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