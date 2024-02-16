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Справа Пашинського: ще одному співучаснику схеми обрали запобіжний захід

Київ, П'ятниця 16 лютого 2024 13:32
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Справа Пашинського: ще одному співучаснику схеми обрали запобіжний захід Фото: колишній нардеп Сергій Пашинський (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ще одному з підозрюваних у справі колишнього народного депутата Сергія Пашинського. Фігуранта взяли під варту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram.

Зазначається, 15 лютого слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Розмір застави становить понад 9 млн гривень.

САП повідомляє, що йдеться про колишнього заступника директора державного підприємства.

Справа Пашинського

Нагадаємо, 12 лютого стало відомо, що колишньому нардепу Сергію Пашинському повідомили про підозру у заволодінні нафтопродуктами вартістю 967 млн гривень, арештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК).

Крім Пашинського, підозру оголосили ще п'ятьом учасникам злочинної схеми.

САП повідомляла, що ВАКС обрав брав запобіжний захід одному з організаторів схеми. За інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про бізнес-партнера колишнього народного депутата Пашинського - Сергія Тищенка.

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Сергій Пашинський САП Запобіжний захід
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