Справа Пашинського: ще одному співучаснику схеми обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ще одному з підозрюваних у справі колишнього народного депутата Сергія Пашинського. Фігуранта взяли під варту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram.

Зазначається, 15 лютого слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Розмір застави становить понад 9 млн гривень. САП повідомляє, що йдеться про колишнього заступника директора державного підприємства. Справа Пашинського Нагадаємо, 12 лютого стало відомо, що колишньому нардепу Сергію Пашинському повідомили про підозру у заволодінні нафтопродуктами вартістю 967 млн гривень, арештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК). Крім Пашинського, підозру оголосили ще п'ятьом учасникам злочинної схеми. САП повідомляла, що ВАКС обрав брав запобіжний захід одному з організаторів схеми. За інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про бізнес-партнера колишнього народного депутата Пашинського - Сергія Тищенка.