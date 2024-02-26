Дело Пашинского: суд арестовал экс-нардепа с возможностью залога

Следственный судья ВАКС применила к Пашинскому содержанию под стражей до 25 апреля 2024 с залогом в 272,5 млн гривен.

В случае внесения залога подозреваемым судья возложила на него ряд обязательств:

прибывать по каждому вызову детектива, прокурора и суда;

не выезжать из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора и суда;

сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места жительства и работы;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по этому делу и свидетелями;

сдать все загранпаспорта на хранение в соответствующий госорган;

носить электронный браслет.

Решение может быть обжаловано в Апелляционную палату.

Прокурор САП просил арестовать экс-нардепа с возможностью внесения залога в размере 299,9 млн гривен. Он цитировал протоколы материалов негласных следственных действий, согласно которым Пашинский в 2023 году якобы обсуждал приобретенную им квартиру на 840 кв. м и другую недвижимость.

Защита просила отказать в применении меры пресечения. Или определить такой, который не был бы связан с ограничением свободы.

Дело Пашинского

Напомним, 12 февраля стало известно, что бывшему нардепу Сергею Пашинскому сообщили о подозрении в завладении нефтепродуктами стоимостью 967 млн гривен, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (СЕПЕК).

Кроме Пашинского, подозрение было объявлено еще пяти участникам преступной схемы.

САП сообщала, что ВАКС избрал меру пресечения организатору схемы. По информации источников РБК-Украина, речь идет о бизнес-партнере бывшего народного депутата Пашинского - Сергея Тищенко.

Также меру пресечения в виде ареста избрали бывшему заместителю директора государственного предприятия, который тоже является участником схемы.