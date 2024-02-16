Дело Пашинского: еще одному соучастнику схемы избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения еще одному из подозреваемых по делу бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Фигуранта взяли под стражу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.

Отмечается, 15 февраля следователь судья ВАКС по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Размер залога составляет более 9 млн гривен.

САП сообщает, что речь идет о бывшем заместителе директора государственного предприятия.

Дело Пашинского

Напомним, 12 февраля стало известно, что бывшему нардепу Сергею Пашинскому сообщили о подозрении в завладении нефтепродуктами стоимостью 967 млн гривен, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕПЕК).

Кроме Пашинского, подозрение было объявлено еще пяти участникам преступной схемы.

САП сообщала, что ВАКС избрал меру пресечения одному из организаторов схемы. По информации источников РБК-Украина, речь идет о бизнес-партнере бывшего народного депутата Пашинского - Сергее Тищенко.