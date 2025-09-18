Справа олігарха Новинського: суд обрав екснардепу-втікачу запобіжний захід

За даними джерел РБК-Україна, мова йде про олігарха та екснардепа від забороненої партії "Опозиційний блок" Вадима Новинського. Зазначається, що його підозрюють у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті. Суд обрав Новинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Деталі справи Новинського

За даними слідства, з початку збройної агресії Росії проти України у 2014 році Новинський просував російські пропагандистські наративи через засоби масової інформації, соціальні мережі та власний сайт.

Також Новинський намагався формувати в українському суспільстві антивладні та проросійські настрої, окрім цього, виправдовував російську агресію. Серед іншого, олігарх був відомий, як "куратор" РПЦ в Україні та виконував вказівки патріарха російської церкви Кирила (Гундяєва).

Де наразі Новинський?

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Новинський втік за кордон і зараз переховується там. Нардепські повноваження він склав. При цьому Новинський намагається продовжувати здійснення інформаційного впливу на українське суспільство.

Низка експертиз правоохоронних органів підтвердила, що Новинський діє в інтересах російського режиму. А його дії несуть в собі ознаки злочинної діяльності, спрямованої проти суверенітету України, державній безпеці та на користь російським окупантам.