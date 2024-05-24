Справа Насірова: за ексголову фіскальної служби внесли заставу

Справа Насірова

В березні 2017 року Насіров був затриманий детективами НАБУ. Його підозрювали у зловживанні службовим становищем. Зокрема в отриманні хабаря в розмірі 722 млн гривень від бізнесмена Олега Бахматюка.

Пізніше адвокат Насірова повідомив про його госпіталізацію з інфарктом, тож деякий час той проходив лікування в "Феофанії".

7 березня суд заарештував Насірова з заставою в 100 млн гривень, яку було внесено 16 березня, вже 17 березня Насірова випустили з СІЗО. Однак справу продовжили прослуховувати у ВАКС.

У жовтні 2022 року Вищий антикорупційний суд знову його заарештував.

Детальніше про хід справи та висновки правоохоронців щодо виновності Насірова, можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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