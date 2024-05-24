Дело Насирова: за эксглаву фискальной службы внесли залог

Дело Насирова

В марте 2017 года Насиров был задержан детективами НАБУ. Его подозревали в злоупотреблении служебным положением. В частности, в получении взятки в размере 722 млн гривен от бизнесмена Олега Бахматюка.

Позже адвокат Насирова сообщил о его госпитализации с инфарктом, поэтому некоторое время тот проходил лечение в "Феофании".

7 марта суд арестовал Насирова с залогом в 100 млн гривен, который был внесен 16 марта, уже 17 марта Насирова выпустили из СИЗО. Однако дело продолжили прослушивать в ВАКСе.

В октябре 2022 года Высший антикоррупционный суд снова его арестовал.

Детальнее о ходе дела и выводах правоохранителей относительно виновности Насирова, можно прочитать в материале РБК-Украина.

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