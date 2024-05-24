Дело Насирова: за эксглаву фискальной службы внесли залог

- прибывать по вызову в суд, а в случае невозможности прибытия по вызову в срок - заранее сообщить об этом суд;
- не покидать пределы Киева без разрешения суда;
- сообщать суд об изменении места своего жительства;
- воздерживаться от общения с определенными в определении суда лицами;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта гражданина Украины для выезда за границу, служебный паспорт, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины;
- носить электронное средство контроля.
Заметим, что бывший руководитель ГФС по решению ВАКС находился под стражей с 31 октября 2022 года.