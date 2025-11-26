Справа Міндіча. Умєров дав свідчення детективам НАБУ

Справа Міндіча

Нагадаємо, бізнесмена Тимура Міндіча підозрюють у координації роботи злочинної організації, яка брала відкати у контрагентів "Енергоатому".

Після цього отримані гроші відмивали в офісі, який функціонував в одному з приміщень у центрі Києва.

Міндіча так і не затримали - йому вдалося втекти з України. У Державній прикордонній службі розповіли, що бізнесмен виїхав на законних підставах.

На тлі скандалу у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Міндіч контактував з Умєровим, коли той був міністром оборони, і намагався домогтися від нього рішення про прийняття Державним оператором тилу бронежилетів, які не пройшли контроль якості.

У момент поширення таких чуток Умєров перебував у відрядженні. У Telegram-каналах навіть з'явився вкид про те, що секретар РНБО нібито не повернеться в Україну, але це був фейк.

Сам Умєров підкреслював, що спроби пов'язати його роботу з чиїмось впливом не мають підстав. Він зазначив, що коли обіймав посаду міністра оборони, спілкувався з виробниками, постачальниками озброєння та лобістами, що є звичайною практикою.

Умєров підтвердив зустріч із Міндічем, на якій обговорювали контракт на бронежилети. За його словами, угоду пізніше розірвали через невідповідність продукції вимогам, і поставок не було.