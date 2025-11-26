RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Дело Миндича. Умеров дал показания детективам НАБУ

Фото: Рустем Умеров, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Детективы НАБУ опросили секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова по делу скандального бизнесмена Тимура Миндича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-службы СНБО и публикацию "УП".

Изначально в медиа появилась информация о том, что Умеров был вызван в НАБУ в статусе свидетеля, чтобы дать показания по эпизоду о вмешательстве в деятельность госслужащего

РБК-Украина подтвердили эту информацию в пресс-службе СНБО.

Как отметили в Совете нацбезопасности и обороны, разговор Умерова с детективами был конструктивным. 

Дело Миндича

Напомним, бизнесмена Тимура Миндича подозревают в координации работы преступной организации, которая брала откаты у контрагентов "Энергоатома".

После этого полученные деньги отмывали в офисе, который функционировал в одном из помещений в центре Киева.

Миндича так и не задержали - ему удалось сбежать из Украины. В Государственной пограничной службе рассказали, что бизнесмен выехал на законных основаниях.

На фоне скандала в СМИ появились слухи о том, что Миндич контактировал с Умеровым, когда тот был министром обороны, и пытался добиться от него решения о принятии Государственным оператором тыла бронежилетов, которые не прошли контроль качества.

В момент распространения таких слухов Умеров находился в командировке. В Telegram-каналах даже появился вброс о том, что секретарь СНБО якобы не вернется в Украину, но это был фейк.

Сам Умеров подчеркивал, что попытки связать его работу с чьим-либо влиянием не имеют оснований. Он отметил, что когда занимал должность министра обороны, общался с производителями, поставщиками вооружения и лоббистами, что является обычной практикой.

Умеров подтвердил встречу с Миндичем, на которой обсуждался контракт на бронежилеты. По его словам, соглашение позже расторгли из-за несоответствия продукции требованиям, и поставок не было.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУРустем УмеровКоррупцияТимур Миндич