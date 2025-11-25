"Справа Міндіча": НАБУ знайшло півтисячі досьє на детективів та депутатів

Зазначається, що у так званому бек-офісі фігурантів справи про корупцію в енергетиці знайшли 527 довідок на детективів НАБУ та різних посадовців.

За його словами, фігуранти стежили за діяльністю детективів НАБУ та їхнім пересуванням по Києву з використанням бази "Безпечне місто".

"Ми бачимо збір інформації про місця мешкання детектив НАБУ, їхніх родичів, їхніх дітей, контактних даних та всякої інформації, яку можуть використати для тиску", - сказав Абакумов.

Слідчі також встановили, що члени організації загалом зібрали 527 довідок щодо різних впливових людей у державі.

На кого збирали досьє працівники бек- офіса:

15 детективів НАБУ, які займалися розслідуваннями. Серед них – детективи НАБУ Руслан Магамедрасулов, Віталій Тебекін, Євген Токарєв, які отримали підозри;

16 чинних народних депутатів, зокрема члени Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна та Ярослав Железняк;

18 міністрів та їхніх заступників;

9 співробітників СБУ;

10 журналістів, серед них – Юрій Ніколов, нині покійний Олексій Шалайський та ін.;

Екс-голова "Укренерго" та колишній голова "Нафтогазу".

Цікаво, що на частині довідок є позначка "звіт сформовано виключно для внутрішнього користування без права на розповсюдження". Це може свідчити, що інформацію брали із закритих баз даних, можливо, одного з правоохоронних органів.

За словами Абакумова, частина файлів сформована 17 липня 2025 року – до скандальних масових обшуків у НАБУ.

"Щодо співробітників НАБУ ми бачимо тенденцію. Наприклад, я підписую запит на "Енергоатом" щодо отримання окремих документів 22 січня 2025 року. А вже через 8 днів, 30 січня, у цієї злочинної організації вже є профіль на мене", - зазначив детектив.

Він також вважає, що одним із джерел "витоків" для потенційних підозрюваних НАБУ є "цілеспрямована робота інших органів влади чи правоохоронних органів".