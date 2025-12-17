UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Справа "Мідас": ВАКС продовжив зобов'язання для Чернишова

Фото: Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Колишньому віцепрем'єру продовжили термін дії процесуальних зобов'язань. Зокрема, він не може залишати Україну без дозволу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вищий антикорупційний суд у Telegram.

У ВАКС не називають ім'я фігуранта, але, за даними поінформованих джерел РБК-Україна, йдеться про Олексія Чернишова, який раніше обіймав посаду віце-прем'єра, міністра національної єдності України.

Згідно з рішенням суду, дію процесуальних зобов'язань для Чернишова продовжили на два місяці.

Він зобов'язаний:

  • прибувати на кожну вимогу до детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
  • не відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • утриматися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі суду.

У Вищому антикорупційному суді зазначили, що таке рішення оскарженню не підлягає.

Справа "Мідас"

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро викрило корупційну схему в "Енергоатомі". Як з'ясувалося, група людей, яка складалася з чиновників і не тільки, брала відкати у контрагентів компанії.

Отримані незаконним шляхом гроші вони відмивали в офісі, який працював у центрі Києва.

Як з'ясували детективи НАБУ, цей офіс, зокрема, відвідував колишній віцепрем'єр України Олексій Чернишов. Він забирав звідти гроші.

18 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 51 млн 600 тисяч гривень.

Уже 19 листопада у ЗМІ з'явилася інформація про те, що за Чернишова внесли заставу і він має вийти із СІЗО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій ЧернишовСудКорупціяЗапобіжний захід