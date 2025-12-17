Справа "Мідас": ВАКС продовжив зобов'язання для Чернишова

У ВАКС не називають ім'я фігуранта, але, за даними поінформованих джерел РБК-Україна, йдеться про Олексія Чернишова, який раніше обіймав посаду віце-прем'єра, міністра національної єдності України.

Згідно з рішенням суду, дію процесуальних зобов'язань для Чернишова продовжили на два місяці.

Він зобов'язаний:

прибувати на кожну вимогу до детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

не відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурора або суду;

утриматися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі суду.

У Вищому антикорупційному суді зазначили, що таке рішення оскарженню не підлягає.