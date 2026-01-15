В НАБУ розкрили нові деталі виїзда Міндіча з України

Бізнесмен Тимур Міндіч, фігурант справи "Мідас" виїхав із України заздалегідь, і НАБУ підтвердило, що це не пов’язано з обшуками у цій справі.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос під час засідання ТСК.

Саме під час цього засідання Семен Кривонос і заявив, що виїзд бізнесмена Тимура Міндіча, фігуранта справи "Мідас", за межі країни відбувся заздалегідь і не був реакцією на обшуки.

За словами директора НАБУ, підготовка до обшуків розпочалася за півтора тижня, а відповідні ухвали на проведення слідчих дій були отримані задовго до виїзду Міндіча. Аналіз даних телефонів інших фігурантів показав, що бізнесмен залишив Україну 10 листопада близько другої години ночі, тоді як приватний трансфер для поїздки був замовлений ще 9 листопада зранку.

"Це був запланований виїзд, а не поспішний виїзд за кілька годин до обшуків", – підкреслив Кривонос.

Подробиці справи "Мідас"

10 листопада 2025 року НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели масштабну операцію у справі "Мідас", спрямовану на викриття системної корупції у державному енергетичному секторі. У рамках справи зафіксовано діяльність злочинної організації, учасники якої впливали на ключові підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Серед учасників схеми - член НКРЕКП Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, колишній виконавчий директор з фізичного захисту "Енергоатома" Дмитро Басов та колишній заступник голови ФДМУ, а згодом радник міністра енергетики Ігор Миронюк.

За даними НАБУ та САП, організація систематично вимагала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатома" у розмірі 10-15% від вартості контрактів.

Використовуючи службові зв’язки, фігуранти контролювали кадрові рішення, процеси закупівель та рух фінансів компанії, а також нав’язували умови "відкатів" постачальникам, щоб уникнути блокування платежів або позбавлення статусу партнера.

Наразі НАБУ продовжує слідчі дії та перевірку всіх обставин у справі "Мідас".