Справа MH17. Суд Гааги спростував можливість запуску ракети з українського "Бук"

Так, представники російської сторони стверджували, що ракета була запущена із селища Зарощенське, яке знаходилося під контролем України на момент катастрофи. Але цей аргумент заснований виключно на звітах експерта з російської компанії "Алмаз-Антея".

У свою чергу об'єднана слідча група розслідувала цей сценарій, але виключила його на підставі досить переконливих доказів.

"Також було спростовано сценарій нібито запуску ракети з української установки "Бук", оскільки він суперечив основним доказам. Зокрема, для цього випущена із Зарощенського ракета мала б у польоті розвернутися на 180 градусів, що неможливо з огляду на її характеристики", - сказав головуючий суддя.

Як повідомлялося раніше, суд Гааги ухвалив, що літак MH17 був збитий ракетою ЗРК "Бук" з території окупованого населеного пункту Первомайське на Донеччині.

Нагадаємо, РБК-Україна слідкує за судом Гааги, який оголошує вирок у справі MH17.

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