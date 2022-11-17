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Дело MH17. Суд Гааги опроверг возможность запуска ракеты из украинского "Бук"

Фото: суд Гааги опроверг возможность запуска ракеты из украинского "Бук" (nos.nl photo ANP)
Автор: Елизавета Драбкина

Суд Гааги в ходе оглашения приговора по делу о крушении малайзийского самолета MH17 на Донбассе в 2014 году опроверг возможность запуска ракеты из украинского ЗРК "Бук".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

Так, представители российской стороны утверждали, что ракета была запущена из поселка Зарощенское, который находился под контролем Украины на момент катастрофы. Но этот довод основан исключительно на отчетах эксперта из российской компании "Алмаз-Антея".

В свою очередь объединенная следственная группа расследовала и этот сценарий, но исключила его на основании достаточно убедительных доказательств.

"Также был опровергнут сценарий якобы запуска ракеты из украинской установки "Бук", поскольку он противоречил основным доказательствам. В частности, для этого выпущенная из Зарощенского ракета должна была бы в полете развернуться на 180 градусов, что невозможно, учитывая ее характеристики", - сказал председательствующий судья.

Как сообщалось ранее, суд Гааги постановил, что самолет MH17 был сбит ракетой ЗРК "Бук" с территории оккупированного населенного пункта Первомайское в Донецкой области.

Напомним, РБК-Украина следит за судом Гааги, который объявляет приговор по делу MH17.

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