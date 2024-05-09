Справа про махінації з землею: заступнику Сольського обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд обрав для Дмитрасевича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Її розмір становить 20 млн 287 тисяч гривень.

Заступника міністра агрополітики відправили під варту на 60 днів, тобто до 7 липня 2024 року.

Довідка. Маркіян Дмитрасевич народився у Львові у 1989 році. Він працював юристом та адвокатом, був помічником та консультантом народного депутата, а також парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики. У березні 2022 року його призначили радником міністра агрополітики, а у травні того ж року - заступником глава Мінагрополітики.