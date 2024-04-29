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Справа Сольського. Суд обрав запобіжні заходи іншим підозрюваним

Понеділок 29 квітня 2024 10:56
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Справа Сольського. Суд обрав запобіжні заходи іншим підозрюваним Фото: суд обрав запобіжні заходи іншим підозрюваним у справі щодо заволодіння землею (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрали запобіжні заходи ще до трьох підозрюваних у справі щодо заволодіння землею у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Мова йде про підозрюваних у справі щодо заволодіння землею у Сумській області площею близько 2,5 тисячі гектарів вартістю 291 млн гривень та спроби заволодіння землею площею близько 3,3 тисячі гектарів вартістю 190 млн гривень.

Відповідно до рішення суддів:

  • до одного зі співорганізаторів застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 30 млн гривень;
  • до з пособників - тримання під вартою із заставою у 5 млн гривень;
  • до іншого пособника - застава у розмірі 7,5 млн гривень.

Справа Сольського

23 квітня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) й САП оголосили про підозру міністру аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському. Як й згадувалось вище, мова йшла про справу щодо незаконного заволодіння землею у Сумській області.

Сольський, зі свого боку, заявив, що розслідування стосується періоду 2017-2018 років, коли він працював адвокатом. Тоді ж нібито відбулась суперечка між держпідприємствами та ветеранами АТО за землі, що були надані останнім відповідно до закону.

Вже 25 квітня міністр подав у Верховну раду заяву про відставку. На наступний день ВАКС прийняв рішення відправити Сольського під варту на наступні два місяці, але з можливістю внесення застави у розмірі більше 75 млн гривень. У той самий день, після внесення застави, міністра відпустили.

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