Керівник департаменту Міноборони Лієв подав на звільнення після скандалу

Сьогодні, 1 лютого, тимчасово виконуючий обов'язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв розповів, що написав заяву на звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Громадське радіо ".

"Я написав заяву для того, щоб ніяким чином не шкодити наразі міністру оборони", - сказав Лієв.

Зазначимо, днями Лієв потрапив у скандал. Активісти звинуватили його у нібито підтримці російської окупації Криму. Лієву закидають нібито блокування доступу українських військових до маяків, заклики "почутити Крим" та підтримку "референдуму" в Криму.

Лієв був депутатом Верховної ради АР Крим п'ятого скликання, членом "Партії регіонів", а також обіймав посаду міністра туризму АР Крим. Влітку 2022 року був призначений тимчасовим в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони. Цей департамент проводить закупівлі оборонного обладнання для ЗСУ.