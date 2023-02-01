Керівник департаменту Міноборони Лієв подав на звільнення після скандалу
Сьогодні, 1 лютого, тимчасово виконуючий обов'язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв розповів, що написав заяву на звільнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське радіо".
"Я написав заяву для того, щоб ніяким чином не шкодити наразі міністру оборони", - сказав Лієв.
Зазначимо, днями Лієв потрапив у скандал. Активісти звинуватили його у нібито підтримці російської окупації Криму. Лієву закидають нібито блокування доступу українських військових до маяків, заклики "почутити Крим" та підтримку "референдуму" в Криму.
Лієв був депутатом Верховної ради АР Крим п'ятого скликання, членом "Партії регіонів", а також обіймав посаду міністра туризму АР Крим. Влітку 2022 року був призначений тимчасовим в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони. Цей департамент проводить закупівлі оборонного обладнання для ЗСУ.
Нагадаємо, сьогодні, 1 лютого, СБУ провели обшуки у екс-посадовців Міноборони, замішаних у скандалі із закупівлями.
Екс-главі департаменту Міноборони оголосили підозру за розтрату понад 100 млн гривень. До того ж про підозру сьогодні оголосили й посадовцю Міноборони, причетному до скандалу із закупівлями продуктів.
Своєю чергою у Міністерстві оборони відреагували на підозри ексчиновникам.
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