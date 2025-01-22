Справа про кулемети. Суд Полтави взяв під варту колишнього посадовця Міноборони Лієва

Суд Полтави взяв під варту колишнього посадовця Міноборони Олександра Лієва. При цьому є можливість внесення застави у 9 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media .

Засідання по справі Олександра Лієва переносили двічі через неявку прокурора. А сам розгляд клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу Олександру Лієву для журналістів було закритим.

Як повідомила під час оголошення ухвали суддя Олена Шевська, у СІЗО Олександр Лієв перебуватиме до 14 березня цього року. Його можуть звільнити з-під варти під заставу понад 9 млн гривень.

Як повідомляє видання, Лієва взяли під варту на 52 дні. Його підозрюють у розтраті державних коштів.

Справа Лієва

14 січня ДБР викрило Олександра Лієва на постачанні 200 бракованих кулеметів ЗСУ. Цього ж дня йому було оголошено підозру.

Це не перша справа Лієва. У 2024 році Олександр Лієв був підозрюваним у справі про заволодіння майже півтора мільярдами гривень на закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Це відома справа, яка отримала назву "Львівський арсенал".

Ще 1 лютого 2023 року СБУ провела обшуки в екс-чиновників Міноборони, замішаних у скандалі із закупівлями. Цього ж дня Лієв подав на звільнення.

У березні минулого року Вищий антикорупційний суд змінив міру запобіжного заходу перебування під вартою стосовно Олександра Лієва та відпустив його з СІЗО під особисте зобов'язання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.