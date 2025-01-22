Дело о пулеметах. Суд Полтавы взял под стражу бывшего чиновника Минобороны Лиева

Суд Полтавы взял под стражу бывшего чиновника Минобороны Александра Лиева. При этом есть возможность внесения залога в 9 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media .

Заседание по делу Александра Лиева переносили дважды из-за неявки прокурора. А само рассмотрение ходатайства прокурора об избрании меры пресечения Александру Лиеву для журналистов было закрытым.

Как сообщила во время оглашения решения судья Елена Шевская, в СИЗО Александр Лиев будет находиться до 14 марта этого года. Его могут освободить из-под стражи под залог более 9 млн гривен.

Как сообщает издание, Лиева взяли под стражу на 52 дня. Его подозревают в растрате государственных средств.

Дело Лиева

14 января ГБР разоблачило Александра Лиева на поставке 200 бракованных пулеметов ВСУ. В этот же день ему было объявлено подозрение.

Это не первое дело Лиева. В 2024 году Александр Лиев был подозреваемым по делу о завладении почти полутора миллиардами гривен на закупке боеприпасов для ВСУ. Это известное дело, которое получило название "Львовский арсенал".

Еще 1 февраля 2023 года СБУ провела обыски у экс-чиновников Минобороны, замешанных в скандале с закупками. В этот же день Лиев подал на увольнение.

В марте прошлого года Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения пребывания под стражей в отношении Александра Лиева и отпустил его из СИЗО под личное обязательство.

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