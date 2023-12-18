Справа про корупцію. Ще одному судді Київського апеляційного суду обрали запобіжний захід

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) сьогодні, 18 грудня, обрав для судді Київського апеляційного суду В'ячеслава Дзюбіна, який підозрюється у корупції, запобіжний захід.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на засідання ВАКС.

Стосовно фігуранта було частково задоволено клопотання прокурора САП, та застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 4 мільйонів гривень, а також зобов'язання носити електронний браслет.

Суд також поклав на підозрюваного низку процесуальних обов'язків:

прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;

не залишати межі Києва без дозволу;

повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватись від спілкування з особами, зазначеними у ухвалі суду;

здати на зберігання свій паспорт (паспорт) для виїзду за кордон.

Термін дії обов'язків - до 18 лютого 2024 року, але в межах строку досудового розслідування.

Зазначимо, що фігурант справи суддя Дзюбін близько 3-х тижнів знаходиться в лікарні, тож запобіжний захід сьогодні йому обирали по відеозв'язку.

Справа про корупцію у Київському апеляційному суді

Нагадаємо,

29 листопада НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні хабаря у розмірі 35 тисяч доларів за ухвалення "потрібного" рішення.

За даними джерел РБК-Україна, фігурантами справи є судді Юрій Слива, Віктор Глиняний, Ігор Паленик, В'ячеслав Дзюбін.

За версією слідства, один із суддів Київського апеляційного суду запропонував задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства. Йдеться про майно "Мотор-Січі" у справі екскерівника підприємства В'ячеслава Богуслаєва, а саме повітряні судна.

Наступного дня, 30 листопада, чотирьом суддям Київського апеляційного суду повідомили про підозру. Вища рада правосуддя (ВСП) дала згоду на їх утримання під вартою.

ВАКС 5 грудня обрав запобіжний захід суддям Ігорю Паленику та Юрію Сливі. Їх заарештували з можливістю вийти під заставу. 8 грудня ще одному фігуранту справи про корупцію у Київському апеляційному суді обрали запобіжний захід. Суддю Віктора Глиняного заарештували з можливістю внесення застави.

Також повідомлялося, що 15 грудня Вища рада правосуддя (ВСП) тимчасово усунула від здійснення правосуддя двох суддів Київського апеляційного суду Віктора Глиняного та Юрія Сливу.