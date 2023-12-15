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ВРП відсторонила двох суддів Київського апеляційного суду, підозрюваних у корупції

Київ, П'ятниця 15 грудня 2023 14:40
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ВРП відсторонила двох суддів Київського апеляційного суду, підозрюваних у корупції Фото: ВРП відсторонила двох суддів Київського апеляційного суду, підозрюваних у корупції (кас-kas-gov-ua)
Автор: Тетяна Степанова

Вища рада правосуддя (ВРП) на засіданні 15 грудня тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя Віктора Глиняного та Юрія Сливу - двох суддів Київського апеляційного суду, підозрюваних в корупції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання ВРП.

ВРП частково задовольнила клопотання заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та тимчасово, до 30 січня 2024 року, відсторонила двох суддів Київського апеляційного суду від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням їх до кримінальної відповідальності.

На думку слідства, судді можуть незаконно впливати на органи досудового розслідування, суд, інших учасників кримінального провадження, штучно створювати докази невинуватості.

Що відомо про справу

Нагадаємо, що 29 листопада НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні хабаря у розмірі 35 тисяч доларів за ухвалення "потрібного" рішення.

За даними джерел РБК-Україна, фігурантами справи є судді Юрій Слива, Віктор Глиняний, Ігор Паленик, В'ячеслав Дзюбін.

За версією слідства, один із суддів Київського апеляційного суду запропонував задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства. Йдеться про майно "Мотор-Січі" у справі екскерівника підприємства В'ячеслава Богуслаєва, а саме повітряні судна.

Вже 30 листопада чотирьом суддям Київського апеляційного суду повідомили про підозру. Вища рада правосуддя (ВРП) дала згоду на їх тримання під вартою.

ВАКС 5 грудня обрав запобіжний захід суддям Ігорю Паленику та Юрію Сливі. Їх заарештували з можливістю вийти під заставу.

8 грудня ще одному фігуранту справи про корупцію у Київському апеляційному суді обрали запобіжний захід. Суддю Віктора Глиняного заарештували з можливістю внесення застави.

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