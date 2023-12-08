Корупція у Київському апеляційному суді: ще одному фігуранту обрали запобіжний захід

Ще одному фігуранту справи про корупцію у Київському апеляційному суді обрали запобіжний захід. Суддю Віктора Глиняного заарештували з можливістю внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у Facebook та трансляцію суду.

Запобіжний захід обрав Вищий антикорупційний суд на засіданні 7 грудня. ВАКС задовольнив клопотання та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4 997 608 гривень.

Запобіжний захід судді Київського апеляційного суду обрали на 60 діб.

Що відомо про справу

Нагадаємо, що 29 листопада НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні хабаря у розмірі 35 тисяч доларів за ухвалення "потрібного" рішення.

За даними джерел РБК-Україна, фігурантами справи є судді Юрій Слива, Віктор Глиняний, Ігор Паленик, В'ячеслав Дзюбін.

За версією слідства, один із суддів Київського апеляційного суду запропонував задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства. Йдеться про майно "Мотор-Січі" у справі екскерівника підприємства В'ячеслава Богуслаєва, а саме повітряні судна.

Вже 30 листопада чотирьом суддям Київського апеляційного суду повідомили про підозру. Вища рада правосуддя (ВРП) дала згоду на їх тримання під вартою.

ВАКС 5 грудня обрав запобіжний захід суддям Ігорю Паленику та Юрію Сливі. Їх заарештували з можливістю вийти під заставу.