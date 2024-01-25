Справа про корупцію. Чотирьом суддям Київського апеляційного суду продовжили відсторонення

Вища рада правосуддя (ВРП) на сьогоднішньому засіданні продовжила строк тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя чотирьом суддям Київського апеляційного суду, які підозрюються в корупції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру ( САП ).

Відсторонення продовжено до 25 березня. Відповідна ухвала була прийнята за клопотанням керівника САП.

Чотирьох суддів Київського апеляційного суду відсторонили у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Вони підозрюються в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тисяч доларів за ухвалення рішення про скасування арешту майна.

Імена підозрюваних у САП не розкривають. Проте за даними джерел РБК-Україна, фігурантами справи є судді Юрій Слива, Віктор Глиняний, Ігор Паленик, В'ячеслав Дзюбін.

Раніше фігурантів відсторонювали від здійснення правосуддя ще у грудні 2023 року. На думку слідства, судді можуть незаконно впливати на органи досудового розслідування, суд, інших учасників кримінального провадження, штучно створювати докази невинуватості.

Що відомо про справу

Нагадаємо, 29 листопада минулого року НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні хабаря у розмірі 35 тисяч доларів за ухвалення "потрібного" рішення.

За версією слідства, один із суддів Київського апеляційного суду запропонував задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства. Йдеться про майно "Мотор-Січі" у справі екскерівника підприємства В'ячеслава Богуслаєва, а саме - про повітряні судна.

Вже 30 листопада чотирьом суддям Київського апеляційного суду повідомили про підозру. Вища рада правосуддя (ВСП) дала згоду на їх утримання під вартою.

ВАКС 5 грудня обрав запобіжний захід суддям Ігорю Паленику та Юрію Сливі. Їх заарештували з можливістю вийти під заставу. 8 грудня ще одному фігуранту справи про корупцію у Київському апеляційному суді обрали запобіжний захід. Суддю Віктора Глиняного заарештували з можливістю внесення застави.

Також повідомлялося, що 15 грудня Вища рада правосуддя тимчасово усунула від здійснення правосуддя двох суддів Київського апеляційного суду Віктора Глиняного та Юрія Сливу.