Справа Коломойського: що показали звіт незалежного аудитора та фінансова звітність "ПриватБанку"

Так, у 2023 році "ПриватБанк" не виявив збитків і зафіксував прибуток у розмірі 37,765 мільярда гривень, що є на 7,567 мільярда гривень більше, ніж у попередньому році.

Також в звіті говориться, що банк проаналізував можливі втрати внаслідок окупації частини територій України та створив резерв на суму 513 мільйонів гривень. Проте, в цьому контексті немає жодних вказівок про збитки, пов'язані з діями, які інкримінуються Ігорю Коломойському.

Справа Коломойського

Нагадаємо, 7 вересня Коломойському оголосили підозру в заволодінні 9,2 мільярда гривень ПриватБанку.

Пізніше він отримав підозру за трьома статтями. Слідство встановило, що олігарх з 2013 по 2014 роки незаконно заволодів 5,8 млрд грн.

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