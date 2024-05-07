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Дело Коломойского: что показали отчет независимого аудитора и финансовая отчетность "ПриватБанка"

Фото: показавшие отчет независимого аудитора и финансовая отчетность "ПриватБанка" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

"ПриватБанк" обнародовал свою финансовую отчетность и отчет независимого аудитора из "большой четверки" KPMG, согласно которому не были найдены убытки по уголовному производству против бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обнародованные документы.

Так, в 2023 году "ПриватБанк" не обнаружил убытков и зафиксировал прибыль в размере 37,765 миллиарда гривен, что на 7,567 миллиарда гривен больше, чем в предыдущем году.

Также в отчете говорится, что банк проанализировал возможные потери из-за оккупации части территорий Украины и создал резерв на сумму 513 миллионов гривен. Однако в этом контексте нет никаких указаний об ущербе, связанном с действиями, инкриминируемыми Игорю Коломойскому.

Дело Коломойского

Напомним, 7 сентября Коломойскому объявили подозрение в завладении 9,2 миллиарда гривен ПриватБанка.

Позже он получил подозрение по трем статьям. Следствие установило, что олигарх с 2013 по 2014 годы незаконно завладел 5,8 млрд. грн.

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ПриватБанк