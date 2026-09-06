Справа про кол-центри: суд арештував Кропиву з заставою в 120 млн гривень

ВАКС обрав запобіжний захід заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергію Кропиві. Його взяли під варту до 2 листопада 2026 року з можливістю внесення застави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.
Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурорів і відправив підозрюваного під варту в залі суду.
Для Сергія Кропиви також визначили альтернативний запобіжний захід у вигляді застави. Її розмір становить 120 млн грн.
У разі внесення цієї суми підозрюваного звільнять з-під варти, але на нього покладуть низку процесуальних обов'язків.
Нагадаємо, напередодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу посадовцю Офісу генпрокурора Сергію Кропиві. Прокурори наполягали на триманні під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 200 млн грн.
Масштабні слідчі дії відбулися в межах спецоперації під кодовою назвою "Карфаген". У ході розслідування НАБУ та САП розкрили подробиці діяльності злочинної організації, до якої був залучений посадовець.
За даними правоохоронців, учасники схеми систематично отримували неправомірну вигоду за "кришування" мережі шахрайських кол-центрів та займалися легалізацією незаконних статків.