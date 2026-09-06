Справа про кол-центри: суд арештував Кропиву з заставою в 120 млн гривень

Справа Кропиви

Нагадаємо, напередодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу посадовцю Офісу генпрокурора Сергію Кропиві. Прокурори наполягали на триманні під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 200 млн грн.

Масштабні слідчі дії відбулися в межах спецоперації під кодовою назвою "Карфаген". У ході розслідування НАБУ та САП розкрили подробиці діяльності злочинної організації, до якої був залучений посадовець.

За даними правоохоронців, учасники схеми систематично отримували неправомірну вигоду за "кришування" мережі шахрайських кол-центрів та займалися легалізацією незаконних статків.