Дело о колл-центрах: суд арестовал Крапиву с залогом в 120 млн гривен

Дело Крапивы

Напомним, накануне Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения должностному лицу Офиса генпрокурора Сергею Крапиве. Прокуроры настаивали на содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 200 млн. грн.

Масштабные следственные действия прошли в рамках спецоперации под кодовым названием "Карфаген". В ходе расследования НАБУ и САП раскрыли подробности деятельности преступной организации, к которой было привлечено должностное лицо.

По данным правоохранителей, участники схемы систематически получали неправомерную выгоду за "крышевание" сети мошеннических колл-центров и занимались легализацией незаконного состояния.