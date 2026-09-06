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Дело о колл-центрах: суд арестовал Крапиву с залогом в 120 млн гривен

20:15 06.09.2026 Вс
1 мин
Что ждет чиновника Офиса генпрокурора?
aimg Сергей Козачук
Фото: Сергей Крапива (cpi.org.ua)

ВАКС избрал меру пресечения заместителю начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергею Крапиве. Его заключили под стражу до 2 ноября 2026 года с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

Детали решения суда

Следователь судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокуроров и отправил подозреваемого под стражу в зале суда.

Для Сергея Крапивы также определили альтернативную меру пресечения в виде залога. Ее размер составляет 120 млн. грн.

В случае внесения этой суммы подозреваемого уволят из-под стражи, но на него возложат ряд процессуальных обязанностей.

Дело Крапивы

Напомним, накануне Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения должностному лицу Офиса генпрокурора Сергею Крапиве. Прокуроры настаивали на содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 200 млн. грн.

Масштабные следственные действия прошли в рамках спецоперации под кодовым названием "Карфаген". В ходе расследования НАБУ и САП раскрыли подробности деятельности преступной организации, к которой было привлечено должностное лицо.

По данным правоохранителей, участники схемы систематически получали неправомерную выгоду за "крышевание" сети мошеннических колл-центров и занимались легализацией незаконного состояния.

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