Операція "Карфаген": НАБУ розкрило подробиці справи за участю посадовця Офісу Генпрокурора

НАБУ і САП викрили злочинну організацію, яка систематично отримувала хабарі від шахрайських кол-центрів та займалася легалізацією незаконно отриманих мільйонних статків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НАБУ.

За даними слідства, схему організував один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

У середині 2025 року посадовець створив злочинну організацію та очолив її, залучивши до діяльності чинних працівників прокуратури та наближених до нього осіб.

Учасники угруповання, за версією слідства, налагодили систематичне отримання хабарів за безперешкодну роботу шахрайських кол-центрів. Такі структури масово ошукували людей, серед яких були як громадяни України, так і іноземці.

НАБУ та САП показали, як проводили операцію "Карфаген" (Фото: nabu.gov.ua)

Отримані незаконним шляхом кошти фігуранти легалізовували за допомогою різних схем.

Зокрема, понад 20 млн грн витратили:

на купівлю нерухомості;

коштовностей;

іншого цінного майна.

НАБУ та САП показали, як проводили операцію "Карфаген" (Фото: nabu.gov.ua)

Ще близько 12 млн грн - мінімальна ринкова вартість активів, які керівник угруповання приховав шляхом їх перереєстрації на третіх осіб. Серед них - нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат.

Крім того, понад 10 млн грн учасники організації розмістили на банківських рахунках близьких осіб, маскуючи ці кошти під легальні доходи від нібито підприємницької діяльності.

НАБУ та САП показали, як проводили операцію "Карфаген" (Фото: nabu.gov.ua)

Наразі правоохоронці викрили п'ятьох учасників злочинної організації.

Їхні дії попередньо кваліфікували за ст. 255 КК України - створення та керівництво злочинною організацією або участь у ній, а також за ст. 209 КК України - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

НАБУ та САП показали, як проводили операцію "Карфаген" (Фото: nabu.gov.ua)

Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочинної організації.