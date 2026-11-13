Справа "Карфаген": за генерала СБУ Дуку внесли уже всі 65 млн гривень застави

За словами прокурора САП Миколи Карася, близько двох годин детективи не могли потрапити до його приміщення, бо їм перешкоджали озброєні люди.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше за Дуку внесли 44 мільйони гривень застави. Для виходу з-під варти йому бракувало ще 21 мільйон.