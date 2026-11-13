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Справа "Карфаген": за генерала СБУ Дуку внесли уже всі 65 млн гривень застави

11:05 13.11.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Чупровська aimg Марія Кучерявець
Фото: генерал-майон СБУ Сергій Дука (РБК-Україна)

Усю суму застави в 65 мільйонів гривень внесли за генерал-майора СБУ Сергія Дуку, якого підозрюють у причетності до злочинної організації у справі "Карфаген".

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

6 листопада ВАКС відправив Дуку під варту. Суд визначив альтернативу - заставу у 65 мільйонів гривень. Прокурори просили 100 мільйонів.

Що відомо про справу "Карфаген"

НАБУ і САП повідомили про підозру п'ятьом учасникам злочинної організації. Серед них і Дука.

За версією слідства, вони забезпечували систематичне надання хабарів високопосадовцям правоохоронних органів. Натомість шахрайські колцентри та інші незаконні бізнеси могли працювати без перешкод.

Також, за даними слідства, генерал допомагав організатору угруповання "Кримінал" вирішувати питання в СБУ та Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ і САП оприлюднили нові аудіозаписи у справі.

За даними НАБУ, до угруповання входили щонайменше 12 осіб, серед яких були чинні посадовці СБУ, Офісу генерального прокурора та Національної поліції.

Також ми писали, що Дука розбивав свої телефони сокирою.

За словами прокурора САП Миколи Карася, близько двох годин детективи не могли потрапити до його приміщення, бо їм перешкоджали озброєні люди.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше за Дуку внесли 44 мільйони гривень застави. Для виходу з-під варти йому бракувало ще 21 мільйон.

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Служба безпеки України