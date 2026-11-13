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Дело "Карфаген": за генерала СБУ Дуку внесли уже все 65 млн гривен залога

11:05 13.11.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Чупровская aimg Мария Кучерявец
Фото: генерал-майон СБУ Сергей Дука (РБК-Украина)

Всю сумму залога в 65 миллионов гривен внесли за генерал-майора СБУ Сергея Дуку, подозреваемого в причастности к преступной организации по делу "Карфаген".

Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

6 ноября ВАКС отправил Дуку под стражу. Суд определил альтернативу - залог в 65 миллионов гривен. Прокуроры просили 100 миллионов человек.

Что известно о деле "Карфаген"

НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации. Среди них и Дука.

По версии следствия, они обеспечивали систематическое предоставление взяток чиновникам правоохранительных органов. Мошеннические колцентры и другие незаконные бизнесы могли работать беспрепятственно.

Также, по данным следствия, генерал помогал организатору группировки "Криминал" решать вопросы в СБУ и Офисе генпрокурора.

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП обнародовали новые аудиозаписи по делу.

По данным НАБУ, в группировку входили, по меньшей мере, 12 человек, среди которых были действующие должностные лица СБУ, Офиса генерального прокурора и Национальной полиции.

Также мы писали, что Дука разбивал свои телефоны топором.

По словам прокурора САП Николая Карася, около двух часов детективы не могли попасть в его помещение, потому что им препятствовали вооруженные люди.

Как сообщало РБК-Украина, ранее Дуку внесли 44 миллиона гривен залога. Для выхода из-под стражи ему не хватало еще 21 миллион.

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Служба безопасности Украины