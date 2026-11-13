Дело "Карфаген": за генерала СБУ Дуку внесли уже все 65 млн гривен залога

6 ноября ВАКС отправил Дуку под стражу. Суд определил альтернативу - залог в 65 миллионов гривен. Прокуроры просили 100 миллионов человек.

Что известно о деле "Карфаген"

НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации. Среди них и Дука.

По версии следствия, они обеспечивали систематическое предоставление взяток чиновникам правоохранительных органов. Мошеннические колцентры и другие незаконные бизнесы могли работать беспрепятственно.

Также, по данным следствия, генерал помогал организатору группировки "Криминал" решать вопросы в СБУ и Офисе генпрокурора.

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП обнародовали новые аудиозаписи по делу.

По данным НАБУ, в группировку входили, по меньшей мере, 12 человек, среди которых были действующие должностные лица СБУ, Офиса генерального прокурора и Национальной полиции.

Также мы писали, что Дука разбивал свои телефоны топором.