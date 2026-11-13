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Справа "Карфаген": за генерала СБУ Дуку внесли вже понад 60 млн гривень застави

09:41 13.11.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова aimg Марія Кучерявець
Фото: Сергій Дука (Getty Images)

За фігуранта справи "Карфаген" - генерал-майора СБУ Сергія Дуку - внесли вже понад 60 млн гривень застави.

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

За даними пресслужби, станом на вечір 12 листопада за Дуку внесено 60,7 млн гривень застави.

Дуку підозрюють у причетності до злочинної організації у справі “Карфаген”.

Справа "Карфаген"

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру п'ятьом учасникам імовірної злочинної організації. Серед них - генерал СБУ Сергій Дука.

За версією слідства, вони забезпечували систематичне надання хабарів високопосадовцям правоохоронних органів. Натомість шахрайські колцентри та інші незаконні бізнеси могли працювати без перешкод.

Співробітники "Альфи" в цей час намагалися його евакуювати.

6 листопада ВАКС обрав Дуці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в 65 млн гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, прокурори просили для Дуки заставу у 100 млн гривень.

За даними слідства, генерал допомагав організатору угруповання “Кримінал” вирішувати питання в СБУ та Офісі генпрокурора.

Також ми писали, що Дука розбивав свої телефони сокирою.

За словами прокурора САП Миколи Карася, близько двох годин детективи не могли потрапити до його приміщення, бо їм перешкоджали озброєні люди.

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