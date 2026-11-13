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Дело "Карфаген": за генерала СБУ Дуку внесли уже более 60 млн гривен залога

09:41 13.11.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова aimg Мария Кучерявец
Фото: Сергей Дука (Getty Images)

За фигуранта дела "Карфаген" - генерал-майора СБУ Сергея Дуку - внесли уже более 60 млн гривен залога.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

По данным прессслужбы, по состоянию на вечер 12 ноября по Дуку внесено 60,7 млн гривен залога.

Дука подозревается в причастности к преступной организации по делу “Карфаген”.

Дело "Карфаген"

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам вероятной преступной организации. Среди них - генерал СБУ Сергей Дука.

По версии следствия, они обеспечивали систематическое предоставление взяток чиновникам правоохранительных органов. Мошеннические колцентры и другие незаконные бизнесы могли работать беспрепятственно.

Сотрудники "Альфы" в это время пытались его эвакуировать.

6 ноября ВАКС избрал Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в 65 млн гривен.

Как сообщало РБК-Украина, прокуроры просили для Дуки залог в 100 млн гривен.

По данным следствия, генерал помогал организатору группировки "Криминал" решать вопросы в СБУ и Офисе генпрокурора.

Также мы писали, что Дука разбивал свои телефоны топором.

По словам прокурора САП Николая Карася, около двух часов детективы не могли попасть в его помещение, потому что им препятствовали вооруженные люди.

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