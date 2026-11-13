Дело "Карфаген": за генерала СБУ Дуку внесли уже более 60 млн гривен залога

Дело "Карфаген"

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам вероятной преступной организации. Среди них - генерал СБУ Сергей Дука.

По версии следствия, они обеспечивали систематическое предоставление взяток чиновникам правоохранительных органов. Мошеннические колцентры и другие незаконные бизнесы могли работать беспрепятственно.

Сотрудники "Альфы" в это время пытались его эвакуировать.

6 ноября ВАКС избрал Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в 65 млн гривен.

Как сообщало РБК-Украина, прокуроры просили для Дуки залог в 100 млн гривен.

По данным следствия, генерал помогал организатору группировки "Криминал" решать вопросы в СБУ и Офисе генпрокурора.

Также мы писали, что Дука разбивал свои телефоны топором.

По словам прокурора САП Николая Карася, около двух часов детективы не могли попасть в его помещение, потому что им препятствовали вооруженные люди.