Справа Гусакова: поліція проводить обшуки одразу у кількох містах

Зокрема, йдеться про близьких друзів і знайомих, банківські картки яких він використовував для отримання благодійних внесків та особи, що допомагала йому в переказі готівкових та безготівкових коштів, зібраних на донати у криптовалюті.

Зазначається, що кіберполіція також аналізує інформацію щодо руху коштів, зокрема за криптовалютними гаманцями, куди могли виводитись отримані внески.

Поліція також встановлює коло потерпілих, які могли постраждати від шахрайських дій. Правоохоронці закликають громадян, які здійснювали перекази коштів, а також тих, хто має інформацію, що може бути корисною для слідства, звертатися до Головного слідчого управління.

Хто такий Назарій Гусаков

Нагадаємо, що 31-річний мешканець Львова Назарій Гусаков, який хворіє на спінальну м’язову атрофію (СМА), став фігурантом гучного скандалу. Його підозрюють у можливих зловживаннях під час збору коштів на власне лікування.

Гусаков має важку форму рідкісного генетичного захворювання, через яке майже не здатен рухатися. Його життя підтримується препаратами, на які щомісяця потрібно щонайменше 5 тисяч євро. Частину медикаментів забезпечує міська влада, але чоловік неодноразово оголошував публічні збори у соцмережах – заявляв про нестачу дозування та необхідність проходження реабілітації.

Однак у червні цього року користувачі соцмереж звернули увагу на відсутність прозорої звітності щодо витрат, повторне використання зображень для підтвердження купівлі ліків, а також старі згадки про азартні ігри у дописах самого Гусакова. Прямих доказів нецільового використання коштів наразі не оприлюднено.

Справою зацікавився й президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що особисто заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо Гусакова.

Проти Гусакова відкриті справи за статтями про шахрайство та відмивання доходів. Поліція встановлює кількість постраждалих та коло можливих спільників.