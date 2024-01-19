Справа Гринкевича. Суд Києва дозволив затримати п'ятого підозрюваного

Печерський районний суд Києва сьогодні, 19 січня, надав дозвіл на затримання п'ятого підозрюваного у справі щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ на майже один мільярд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Офісу генерального прокурора.

У заяві не розкривають імен фігурантів, проте за даними РБК-Україна, йдеться про справу, до якої причетний львівський бізнесмен Ігор Гринкевич. П'ятий фігурант може бути сином підприємця Романом, який нині оголошений в розшук.

Зазначається, що столичний суд сьогоднішнім відповідним рішенням задовольнив клопотання Офісу генпрокурора.

"Згідно з ухвалою суду, органу досудового розслідування надано дозвіл на затримання вказаної особи з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться в заяві.

У прокуратурі нагадали, що у межах провадження повідомлено про підозру 5 особам, яким інкримінують створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України).

"Інші четверо учасників злочинної організації перебувають під вартою", - йдеться у повідомленні.

Справа Гринкевича

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Зокрема, його звинувачують в тому, що пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР, щоб повернути майно.

ДБР порушило кілька кримінальних проваджень за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на 1,5 млрд гривень.

Також правоохоронці перевіряють причетність колишніх посадовців МОУ до оборудок, пов'язаних з компаніями Ігоря Гринкевича.

Раніше повідомлялося, що 17 січня Гринкевичу, його сину Роману та ще трьом керівникам підконтрольних компаній, оголосили підозри. Трьом фігурантам справи обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу.

Додамо, раніше сьогодні, 19 січня, у ДБР пояснили, чому відразу не заарештували сина Ігоря Гринкевича Романа.