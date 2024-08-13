Мріяв про смерть міністра. СБУ оприлюднила прослушку затриманого зама Галущенка

Служба безпеки України оприлюднила перехоплені розмови фігурантів справи про велику корупційну схему. Одним з підозрюваних є колишній заступник міністра енергетики України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Правоохоронці не називають ім'я ексзаступника міністра енергетики, але очевидно, що йдеться про Олександра Хейла. Учора, 12 серпня, рішення про його звільнення ухвалив Кабмін.

На записах розмов, які оприлюднила СБУ, колишній заступник міністра енергетики обговорює умови отримання хабара, механізм передачі хабара та розподіл коштів між ним та спільниками, а ще мріють про те, щоб у відрядженні до Харкова був "підірваний» міністр енергетики.

"Міністр сьогодні їде до Харкова. Може, там його десь підірвуть? Він до Харкова їде, потім це падло повертається, а потім їде в Одесу", - говорить фігурант справи.