Мечтал о смерти министра. СБУ обнародовала прослушку задержанного зама Галущенко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранители не называют имя экс-заместителя министра энергетики, но очевидно, что речь идет об Александре Хейло. Вчера, 12 августа, решение о его увольнении принял Кабмин.

На записях разговоров, обнародованных СБУ, бывший заместитель министра энергетики обсуждает условия получения взятки, механизм передачи взятки и распределение средств между ним и сообщниками. Также фигуранты мечтают о том, чтобы в командировке в Харьков был "взорван" министр энергетики.

"Министр сегодня едет в Харьков. Может, там его где-нибудь взорвут? Он в Харьков едет, потом это падаль возвращается, а потом едет в Одессу", - говорит фигурант дела.