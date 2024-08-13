Справа ексзаступника міністра енергетики: ще двом фігурантам обрано запобіжні заходи

Суддя застосувала щодо одного з підозрюваних у справі щодо колишнього заступника міністра енергетики України, колишнього керівника державного підприємства, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Іншому підозрюваному - керуючому ТОВ, було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн.

"Ухвалами слідчих суддів обом підозрюваним визначено обовʼязки строком на два місяці", - додає ВАКС.

Що передувало

12 серпня Служба безпеки України (СБУ) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрили корупційну схему, яку організував заступник міністра енергетики. Чиновника було затримано у Києві під час отримання хабаря у розмірі 500 тисяч доларів. Затриманий обіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну передати гірничодобувне обладнання із шахт прифронтового району Донецької області, яке є дефіцитним.

Пізніше стало відомо, що Кабмін звільнив Олександра Хейла з посади.