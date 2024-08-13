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Справа ексзаступника міністра енергетики: ще двом фігурантам обрано запобіжні заходи

Фото: Олександр Хейло, колишній заступник голови Міністерства енергетики (mev.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжні заходи ще двом фігурантам у справі ексзаступника міністра енергетики України Олександра Хейла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВАКС.

Суддя застосувала щодо одного з підозрюваних у справі щодо колишнього заступника міністра енергетики України, колишнього керівника державного підприємства, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

Іншому підозрюваному - керуючому ТОВ, було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн.

"Ухвалами слідчих суддів обом підозрюваним визначено обовʼязки строком на два місяці", - додає ВАКС. 

Що передувало

12 серпня Служба безпеки України (СБУ) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрили корупційну схему, яку організував заступник міністра енергетики. Чиновника було затримано у Києві під час отримання хабаря у розмірі 500 тисяч доларів. Затриманий обіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну передати гірничодобувне обладнання із шахт прифронтового району Донецької області, яке є дефіцитним. 

Пізніше стало відомо, що Кабмін звільнив Олександра Хейла з посади.

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