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Дело экс-заместителя министра энергетики: еще двум фигурантам избраны меры пресечения

Фото: Александр Хейло, бывший заместитель главы Министерства энергетики (mev.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меры пресечения еще двум фигурантам по делу экс-заместителя министра энергетики Украины Александра Хейла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВАКС.

Судья применила в отношении одного из подозреваемых по делу в отношении бывшего заместителя министра энергетики Украины, бывшего руководителя государственного предприятия, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 

Другому подозреваемому - управляющему ООО, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 7 млн грн.

"Постановлениями следственных судей обоим подозреваемым определены обязанности сроком на два месяца", - добавляет ВАКС. 

Что предшествовало

12 августа Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачили коррупционную схему, которую организовал заместитель министра энергетики. Чиновник был задержан в Киеве во время получения взятки в размере 500 тысяч долларов. Задержанный обещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна передать горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области, которое является дефицитным. 

Позже стало известно, что Кабмин уволил Александра Хейла с должности.

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