Справа екс-голови Фонду держмайна Сенниченка: НАБУ оголосило нову підозру

Правоохоронці сьогодні, 12 грудня, оголосили про підозру новому учаснику злочинної схеми, яку очолював колишній голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.

"НАБУ і САП продовжують викривати топкорупцію. 12 грудня 2023 року про підозру повідомили ще одному учаснику очолюваної екс-головою ФДМУ злочинної організації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що її діяльність призвела до понад 400 млн гривень збитків державі, а викриття стало одним із найгучніших кейсів в історії антикорупційних органів.

Підозрюваному загрожує до 13 років в'язниці

Йдеться про колишнього першого заступника голови ФДМУ на 2021 рік, який є чинним посадовцем ПАТ "Укрнафта".

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 255 КК України (створення та участь у злочинному угрупованні - ред.). Йому загрожує до 13 років позбавлення волі.

Деталі справи Сенниченка

Нагадаємо, у березні 2023 року НАБУ та САП викрили злочинну схему щодо привласнення понад 500 мільйонів гривень коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ "Одеський припортовий завод" та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

До схеми причетний колишній голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко, який очолював злочинне угрупування, що протягом 2019-2021 років заволоділо. Йому повідомили про підозру. У квітні 2023 року Сенниченка оголосили у розшук.

Наприкінці листопада правоохоронці оновили підозри усім учасникам злочинної схеми на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком. Вони підозрюються у відмиванні 10 млрд гривень.