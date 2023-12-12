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Дело экс-главы Фонда госимущества Сенниченко: НАБУ объявило новое подозрение

Украина, Вторник 12 декабря 2023 18:21
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Дело экс-главы Фонда госимущества Сенниченко: НАБУ объявило новое подозрение Архивное фото: НАБУ объявило новое подозрение по делу экс-главы Фонда госимущества (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители сегодня, 12 декабря, объявили о подозрении новому участнику преступной схемы, которую возглавлял бывший глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"НАБУ и САП продолжают разоблачать топ-коррупцию. 12 декабря 2023 года о подозрении сообщили еще одному участнику возглавляемой экс-главой ФГИУ преступной организации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ее деятельность привела к более 400 млн гривен убытков государству, а разоблачение стало одним из самых громких кейсов в истории антикоррупционных органов.

Подозреваемому грозит до 13 лет тюрьмы

Речь идет о бывшем первом заместителе председателя ФГИУ на 2021 год, который является действующим должностным лицом ПАО "Укрнафта".

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 255 УК Украины (создание и участие в преступной группировке - ред.). Ему грозит до 13 лет лишения свободы.

Детали дела Сенниченко

Напомним, в марте 2023 года НАБУ и САП разоблачили преступную схему по присвоению более 500 миллионов гривен средств госпредприятий, среди которых мощное химическое предприятие Украины АО "Одесский припортовый завод" и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО "Объединенная горно-химическая компания".

К схеме причастен бывший глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко, возглавлявший преступную группировку, которая за 2019-2021 годы завладела. Ему сообщили о подозрении. В апреле 2023 года Сенниченко объявили в розыск.

В конце ноября правоохранители обновили подозрения всем участникам преступной схемы во главе с бывшим главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко. Они подозреваются в отмывании 10 млрд гривен.

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ФГИУ НАБУ коррупция
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