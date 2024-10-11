Справа Дубінського: нардепа та ще чотирьох спільників судитимуть за держзраду

За даними джерел РБК-Україна, мова йде про Олександра Дубінського, Андрія Деркача та експрокурора Костянтина Кулика.

За даними ДБР, до суду було передано обвинувальний акт щодо чинного та колишнього народних депутатів, експрокурора, а також заступника начальника головного управління генерального штабу збройних сил РФ та його помічника.

Слідчі ДБР та СБУ викрили злочинну організацію ще у листопаді 2023 року. Було встановлено, що за вказівкою російських спецслужб вони організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин з США та ускладнення вступу України до ЄС та НАТО.

Під час розслідування підозру у держзраді та участі в злочинній організації отримав чинний нардеп, який наразі перебуває під вартою. Його парламентському колезі також було повідомлено про підозру.

"Зокрема вони організовували різноманітні медіазаходи, де поширювали фейки про українську владу та її західних партнерів", - сказано у повідомленні.